УК Ленинского района оштрафовали на сумму более 100 тысяч рублей

За нарушения закона организации придется расплатиться. Фото: Мария ЛЕНЦ

Все началось с того, что в соцсетях, а после и в СМИ появилась информация: в доме №38 по улице Грибоедова живет ребенок, который вот-вот задохнется по вине УК - буквально. У несовершеннолетнего могли развиться заболевания органов дыхания из-за того, что организация плохо обслуживает дом. Компанией оказалась УК Ленинского района, которую так часто ругают в соцсетях кировчане.

Прокуратура начала проверку, и вышеизложенные факты подтвердились. После внесения представления организация взялась за дело: отремонтировала крыльцо в доме и наладила вентиляцию. АО «КТК», в свою очередь, провела техническое перевооружение теплосетей, идущих к этому дому, и поставила заграждения, чтобы пар не попадал в квартиры. Однако управляющую компанию исправление своих ошибок не спасло от штрафа - прокуратура успела подать материалы проверки в региональную жилищную инспекцию. Наказанием стал штраф в 125 тысяч рублей.

Кроме того, продолжается расследование возбужденного ранее уголовного дела по факту «оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Его результаты также контролирует областная прокуратура.