В Уржуме прокуратура пытается спасти памятник федерального значения

Жилой дом № 50 по улице Советской города Уржума относится к памятникам истории культуры народов Российской Федерации. Фото: epp.genproc.gov.ru
Прокуратура Кировской области организовала проверку из-за разрушения объекта культурного наследия в городе Уржуме. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
По стенам дома пошли трещины. Фото: epp.genproc.gov.ru
Жилой дом № 50 по улице Советской города Уржума относится к памятникам истории культуры народов Российской Федерации. Сейчас объект культурного наследия находится в плачевном состоянии: по стенам дома пошли трещины, а сама кирпичная кладка разрушается.
Кирпичная кладка разрушается. Фото: epp.genproc.gov.ru
-В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка действиям (бездействию) собственников и иных лиц, ответственных за своевременное обследование, ремонт и содержание дома, - сообщили в пресс-службе ведомства.
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