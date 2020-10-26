Девушке, позировавшей на камеру у Вечного огня, вынесли предупреждение

Одной из трех девушек, позировавших у Вечного огня, вынесли предупреждение. Фото: Фото: vk.com/kirovmp

Одной из трех юных кировчанок, снимавших ролики у Вечного огня, вынесли предупреждение. Информацию сообщает пресс-служба горадминистрации.

На заседании комиссии по делам несовершеннолетних рассмотрели материалы проверки по нашумевшему делу. В итоге одной из трех девочек вынесли предупреждение, а ее родителям указали на недостатки в воспитании дочери. Досталось и руководству школы, где учится подросток.

- Образовательной организации поручено провести дополнительную работу по формированию у обучающихся понимания значимости событий Великой Отечественной войны, чувства и социальной ответственности, - сообщили в КДН.

Напомним, в сентябре городские паблики облетели кадры, на которых три подростка фотографировались и снимали ролики у Вечного огня. Действия девушек назвали антиобщественными, началась проверка, после чего их быстро разыскали. Нарушительницами оказались школьницы 13 и 14 лет. Сами они сказали, что не хотели оскорблять память павших в Великой Отечественной войне, а фотографии делали для себя.