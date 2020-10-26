В Кировской области на поиск работы уходит в среднем 3,2 месяца

Около 12 тысяч человек потеряли работу после 1 апреля 2020 года. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В рейтинге российских регионов по уровню безработицы Кировская область заняла 29 место. На поиски работы у жителей региона уходит в среднем 3,2 месяца. При этом сельским жителям найти ее сложнее, чем городским. Исследования провели эксперты «РИА Рейтинг».

По данным аналитиков, уровень безработицы в Кировской области составил 5,6%. При этом количество официально зарегистрированных безработных с 2019 года выросло на 0,8 пункта.

Ранее региональный министр экономического развития и поддержки предпринимательства Наталья Кряжева рассказала, что около 12 тысяч человек потеряли работу после 1 апреля 2020 года. Сейчас число безработных в регионе достигло 33 тысяч человек: «это практически в 4 раза больше, чем на начало 2020 года. Все они стоят на учете в областной службе занятости».

Как полагают эксперты, рост безработицы может быть связан с уменьшением вакансий на рынке труда и повышением социальной защищенности человека в статусе зарегистрированного безработного. Помимо этого, значительное влияние оказала пандемия коронавируса.

- Эпидемия оказала негативное влияние практически на все секторы экономики, - приходят к выводу эксперты «РИА Рейтинг». - Одной из наиболее пострадавших стала сфера занятости.

По итогам лета 2020 года, самый низкий уровень безработицы в Москве, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, где показатель не выше 3,2%. Хуже всего обстоят дела в Ингушетии, Тыве и Чечне, где работу не могут найти более 21% населения.

В целом уровень безработицы вырос в 82 регионах страны. В двух субъектах он не изменился и лишь на Чукотке снизился на 0,1%.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте