В Вятских Полянах неисправный банкомат спас женщину от мошенничества

Снять и перевести деньги не вышло благодаря неполадкам с банкоматом. Фото: pixabay.com

В Вятских Полянах поломка банкомата спасла женщину от дистанционных мошенников. Подробности сообщило региональное УМВД.

История начиналась, как сотни других таких же типичных случаев: 57-летней женщине позвонил некто, представившись сотрудником банка, и сообщил, что от ее лица кто-то пытается оформить заем. Уточнил реквизиты ее карты, предложил «сработать на опережение», то есть взять кредит раньше «мошенников», а потом перевести эти деньги вместе со сбережениями на якобы безопасный счет… Причем сумму займа назвал нехилую - более 600 тысяч рублей.

Женщина попыталась последовать инструкциям телефонного доброхота, однако у банкомата начались неполадки, так что обналичить и перевести деньги она не смогла. Уже позже в офисе банка ей объяснили: ее пытались обмануть, и благодаря счастливой случайности этого не вышло. Так жительница Вятских Полян не потеряла почти 800 тысяч рублей - благодаря неисправному оборудованию.

Полиция возбудила уголовное дело по факту покушения на мошенничество в крупном размере. Сейчас злоумышленника разыскивают.

Кировчанам напоминают не переводить деньги незнакомцам. Если вам звонят якобы из банка и говорят, что с вашим счетом какие-то проблемы - завершите звонок и позвоните в банк самостоятельно, по точному номеру. А лучше дойдите до ближайшего отделения.