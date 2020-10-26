Ликвидаторы аварии в Кирово-Чепецке получили награды

Торжественная церемония награждения прошла 22 октября в администрации города. Фото: vk.com/public163812926

В Кирово-Чепецке наградили сотрудников оперативных служб, участвовавших в устранении коммунальной аварии на очистных сооружениях. Торжественная церемония прошла 22 октября в администрации города.

- От имени всех жителей города благодарю вас за те сутки, которые вы самоотверженно трудились, восстанавливая водоснабжение и водоотведение в городе, – обратился к собравшимся глава администрации города Михаил Шинкарев, - мы провели совещание комиссии по итогам случившегося, сделали определенные выводы и наметили план мероприятий, чтобы не допустить повторения ситуации.

Более сорока ликвидаторов аварии получили благодарственные письма от министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области.

Более сорока ликвидаторов аварии получили благодарственные письма от министерства. Фото: vk.com/public163812926

Напомним, что 17 сентября в Кирово-Чепецке произошла крупная коммунальная авария на очистных сооружениях. В связи с чем по всему городу было отключено холодное и горячее водоснабжение. Аварийно-восстановительные работы велись всю ночь и продолжались до вечера 18 сентября.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте