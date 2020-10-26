Погода в Кирове с 26 по 30 октября: повышенное атмосферное давление и «плюс» на градуснике

Погода обещает быть нестабильной в ближайшие пять дней. «Комсомолка» подготовила традиционный прогноз на грядущую рабочую неделю с помощью сервиса rp5.ru.

Понедельник, 26 октября, встретит прохладой. Температура в течение дня будет колебаться от 0 до -1 градуса. Осадков не ожидается. Порывы ветра могут достигать 10 м/с. Ближе к вечеру атмосферное давление поднимется до 755 мм ртутного столба.

Вторник, 27 октября, не будет ничем отличаться от предыдущего дня. Температура воздуха днем - от 0 до -1 градусов. Сильного ветра не ожидается, как и осадков. Атмосферное давление - 758 мм ртутного столба.

В среду, 28 октября, слегка потеплеет. Термометры покажут отметку в +2 градуса. К вечеру ожидается дождь, а ночью возможен туман. Порывы ветра могут достигать 10 м/с. И вновь - повышенное атмосферное давление.

Четверг, 29 октября, станет еще более теплым днем. Температура воздуха повысится до +4 градусов. Днем возможен небольшой дождь и туман. Порывы ветра - до 8 м/с.

В пятницу, 30 октября, синоптики прогнозируют день без осадков. Температура воздуха будет колебаться от +1 до -1 градуса. Порывы ветра будут достигать 10 м/с. Вечером возможен замерзающий туман.

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