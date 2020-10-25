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Кировский ХК «Родина» запускает акцию благодарности врачам

На рукава игровых маек участники клуба нашьют специальные шевроны
Карина Нагисова
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Нашивки со словами благодарности врачам появятся на рукавах маек игроков. Фото: пресс-служба ХК «Родина»

Нашивки со словами благодарности врачам появятся на рукавах маек игроков. Фото: пресс-служба ХК «Родина»

Кировский хоккейный клуб «Родина» запускает акцию, посвященную врачам. Его участники нашьют на рукава игровой майки шевроны с фразой благодарности. Об этом сообщает пресс-служба ХК.

На белых шевронах красным цветом будут вышиты фразы «Врачи - герои нашего времени» и «Спасибо врачам». Выйти в майках с этими словами на рукаве игроки «Родины» планируют в следующем сезоне Суперлиги. По мнению участников клуба, они напоминают всем, кто сейчас является настоящим героем для человечества.

«Врачи, словно ангелы-хранители, оберегая нас, вышли на фронт сражения с коварным, невидимым врагом, и они не остановятся, несмотря на смертельную опасность и потери, которые несут каждый день, - ведь вирус не щадит никого», - считают игроки «Родины».