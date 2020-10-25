Кировчан вновь просят помочь в поисках 71-летнего мужчины

Местонахождение Юрия Фоминых неизвестно с 11 октября текущего года. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

В Кирово-Чепецком районе продолжаются поиски пропавшего без вести мужчины из деревни Малые Стрижи. Местонахождение Юрия Фоминых неизвестно с 11 октября текущего года.

Информацию о пропаже 71-летнего пенсионера сообщил поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Рост Юрия Леонидовича 165 см, он среднего телосложения, у него русые волосы с сединой и голубые глаза. Как стало известно, мужчина был одет в серый свитер и темно-серые брюки. Особая примета - шрам на левой щеке.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Юрия Фоминых, просят сообщить об этом по телефону горячей линии: 8-800-700-54-52 или 112.