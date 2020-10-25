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Кировчанину запретили уезжать из города за подделку документов

Наказанием стало ограничение свободы сроком на полгода
Карина Нагисова
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Водительское удостоверение молодого человека оказалось фальшивым.

Водительское удостоверение молодого человека оказалось фальшивым.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кировчанин стал невыездным из-за фальшивого водительского удостоверения. Подробности сообщила городская прокуратура Первомайского района.

В 2013 году 25-летний уроженец Нагорского муниципалитета решил приобрести водительские права, но сдавать на них не собирался. Вместо этого нашел в Интернете сайт, торгующий поддельными удостоверениями, отправил им свою фотографию и 15 тысяч рублей. Через какое-то время почта прислала ему конверт с вожделенным документом. Правда, там почему-то стояло чужое имя. Однако молодого человека это не смутило.

Семь лет спустя, в июне 2020 года, юноша решил, что самое время этим самым документом воспользоваться, когда его остановили сотрудники поста ДПС. Им удостоверение показалось подозрительным, и его отправили на экспертизу, которая и доказала, что права - подделка.

Молодой человек признал свою вину, что стало для него смягчающим обстоятельством. В итоге приговором стало ограничение свободы на полгода. Теперь ему нельзя менять место жительства без согласия со специализированным органом и выезжать за пределы Кирова.

Криминал