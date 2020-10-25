В понедельник десятки кировских домов останутся без света

В большинстве домов свет пропадет на целый рабочий день. Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

В десятках домов Кирова в начале недели вновь погаснет свет. 26 октября по городу пройдут плановые отключения электроэнергии. Информацию сообщает АО «Горэлектросеть». На этот раз достанется и центру города, и его отдаленным районам.

Как всегда, срок отсутствия электроэнергии в домах зависит от района проживания, как и время ее отключения. К примеру, жители пары домов по улице Волкова и Конева вообще не заметят, что у них нет электричества - отключение пройдет ночью. Проживающие по улицам Красина и Чапаева лишатся света всего на пару часов, а на Воровского и Менделеева - и вовсе всего на час. Зато не повезет всем остальным.

В большинстве своем все-таки плановые отключения займут целый рабочий день. Поэтому советуем кировчанам заранее зарядить все нужные гаджеты и запастись свечами.

Посмотреть точный график и адреса, по которым не будет электричества, можно здесь.