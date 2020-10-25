Кировские коммунальщики заплатят штрафы на общую сумму 23 млн рублей

В Кировской области выявили более 3000 нарушений жилищных законов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Коммунальщики Кировской области выплатят штрафы на общую сумму 23 млн рублей за нарушения жилищного законодательства. Информацию об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как стало известно, с января по октябрь текущего года Госжилинспекция Кировской области проводила внеплановые проверки и рассматривала письменные обращения. В итоге она выявила более 3000 нарушений жилищных законов.

Проверки проводились из-за ЧП или несчастных случаев. Сотрудники Госжилинспекции обращали внимание на то, как управляющие компании выполняют требования к содержанию жилых и нежилых помещений. Также они проверяли работу инициаторов собраний собственников в многоквартирных домах.