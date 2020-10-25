Коронавирус в Кирове: в инфекционных стационарах от COVID-19 лечатся более трех тысяч человек

В отделении реанимации находятся 69 пациентов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшие сутки врачи выявили среди кировчан 145 новых зараженных коронавирусом. У них есть все симптомы заболевания. Такие данные приводит региональный оперштаб. По их информации, за тот же период с выздоровлением выписались 140 пациентов, в том числе 22 - из инфекционных госпиталей. Федеральный оперштаб также сообщает: за минувшие сутки от болезни скончался еще один житель нашего региона.

По состоянию на 25 октября 2020 года в Кировской области выявили:

- 11205 случаев заражения коронавирусом с симптомами болезни;

- 9090 пациентов, у кого инфекция протекала с осложнениями, выздоровели;

- 161 человек умер - по данным сайта стопкоронавирус.рф;

- 3026 пациентов лечатся в инфекционных стационарах, у 2882 (95%) из них диагностирована пневмония;

- 12456 кировчан лечатся амбулаторно;

- более 18500 жителей региона находятся на домашнем карантине, свыше 5000 из них - дети. Заболевших среди них нет;

- более 84000 человек сняли с домашнего карантина за весь период наблюдения болезни.

Сейчас в отделении реанимации находится 69 пациентов. К аппаратам ИВЛ подключены 22 кировчанина. Кроме того, в городских стационарах лечатся от пневмонии еще 643 пациента. У них тест на коронавирус отрицательный, либо его результаты еще ожидаются. В дальнейшем до 40% таких заболевших переходят в категорию подтвержденных на наличие инфекции.