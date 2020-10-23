В Кирове осудят мужчину, убившего собственную мать утюгом

Вскоре кировчанин предстанет перед судом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове будут судить мужчину, забившего насмерть собственную мать. Кроме того, ему вменяют еще пару преступлений. Информацию сообщает областной Следком.

22 июля в полицию позвонила кировчанка и сообщила: ее муж избил собственную мать, и та умерла. Правоохранители выехали на место происшествия - в квартиру дома на улице Производственной, где и нашли погибшую пенсионерку. На теле 81-летней женщины действительно были многочисленные травмы и синяки и, кроме того, ожоги. По факту ее смерти возбудили уголовное дело.

Мужчину нашли и задержали. Как выяснилось, 59-летний кировчанин поссорился с матерью и избил ее в порыве злости. Под руку ему в какой-то момент подвернулся утюг, который он также пустил в ход. Несчастная скончалась, а мужчина попытался замести следы преступления, для чего поджег ее одежду.

Помимо убийства, кировчанину вменяют попытку грабежа и оскорбление представителя власти. Несколькими неделями ранее он, будучи пьяным, потребовал у продавца торгового павильона пачку сигарет, угрожая в противном случае избить последнего. Сотрудник точки вызвал правоохранителей, и одного из них недовольный кировчанин изрядно обругал не самыми приличными словами.

Мужчина признал вину во всех совершенных преступлениях. Сейчас уголовное дело с обвинительным заключением отправлено в суд. За одно только убийство кировчанину грозит от шести до пятнадцати лет тюрьмы.