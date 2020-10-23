В Кирове осудили одного из свидетелей Иеговы

С 2017 по 2019 год экстремист активно продвигал в Кирове идеи секты «Свидетели Иеговы». Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителя Кировской области признали виновным в распространении религиозной идеологии, которая запрещена в России. Информацию об этом сообщили в региональном Следственном комитете.

С 2017 по 2019 год экстремист активно продвигал в Кирове идеи секты «Свидетели Иеговы». Он, будучи руководителем Собрания «Северо-Западное», тайно организовывал богослужения в квартирах и собирал пожертвования с участников группировки.

На основе собранных доказательств суд признал мужчину виновным. Теперь ему придется заплатить штраф в размере 500 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, ранее мы уже писали о деле кировских свидетелей Иеговы. В течение двух лет трое жителей региона продвигали в городе запрещенную религиозную идеологию.