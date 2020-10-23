Отопительный сезон в Кировской области: прокуратура нашла более 650 нарушений

Отопительный сезон в Кировской области начат в штатном режиме. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кировской области выявили более 650 нарушений при подготовке объектов ЖКХ к отопительному сезону 2020-21. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Так, к дисциплинарной ответственности привлечены 102 лица, к административной - 62. Помимо этого, по результатам прокурорских проверок возбуждено четыре уголовных дела.

В восьми районах области прокуроры добились заключения концессионного соглашения, чтобы получить более 107 миллионов рублей на модернизацию сетей.

- В связи с недостатком заложенных бюджетных средств по требованию прокуратуры дополнительно выделено 217 миллионов рублей на компенсацию выпадающих доходов ресурсоснабжающих компаний, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Они будут израсходованы в том числе на приобретение топлива, содержание и ремонт объектов ЖКХ.

Прокуратуре удалось добиться поставки 700 тонн угля в труднодоступную заречную часть города Котельнича. Сейчас на контроле надзорного ведомства находятся 15 нарушений. В том числе и новая котельная в Вересниках, которая до сих пор не запущена. На данный момент тепло в район подано через старую котельную.

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