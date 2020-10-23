Коронавирус в Кирове: 140 новых заболевших за сутки

Количество тяжелых пациентов повышается с каждым днем. Фото: Иван МАКЕЕВ

За минувшие сутки в Кировской области коронавирус с симптомами болезни выявили у еще 140 человек. Такие данные приводит региональный оперштаб. За то же время выписались с выздоровлением 426 заболевших, в том числе 110 - из инфекционных стационаров. По информации федерального оперштаба, в нашем регионе за сутки от коронавируса скончался еще один человек.

Таким образом, по состоянию на 22 октября 2020 года в Кировской области зарегистрировали:

- 10917 случаев заражения коронавирусом с симптомами болезни;

- 8983 пациента, у кого инфекция протекала с осложнениями, выздоровели;

- 159 человек умерли - по данным сайта стопкоронавирус.рф;

- 2899 пациента лечатся в инфекционных стационарах, у 2782 из них диагностирована пневмония;

- 12354 кировчанина лечатся амбулаторно;

- более 18000 жителей региона находятся на домашнем карантине, свыше 5000 из них - дети. Заболевших среди них нет;

- более 81000 человек сняли с домашнего карантина за весь период наблюдения болезни.

Сейчас в отделении реанимации находится 69 пациентов. К аппаратам ИВЛ подключены 24 кировчанина. Кроме того, в городских стационарах лечатся от пневмонии еще 682 пациента. У них тест на коронавирус отрицательный, либо его результаты еще ожидаются. В дальнейшем до 40% таких заболевших переходят в категорию подтвержденных на наличие инфекции.