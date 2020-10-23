В Гнусино КамАЗ врезался в две легковушки

От удара легковушка по инерции въехала в столб линии электропередач. Фото: vk.com/gibdd43

В Кировской области произошло тройное ДТП. Пострадали две легковушки, один водитель и столб линии электропередач. Информацию сообщает областная ГИБДД.

Авария произошла 22 октября в 15.40, в слободе Гнусино. «Фольксваген Туарег» и «Форд Фьюжн» остановились на светофоре в ожидании разрешающего сигнала, и в них сзади врезался «КамАЗ» - видимо, не успел затормозить. От удара, по инерции, «Форд» въехал в столб линии электропередач, стоящий на обочине. 50-летнему водителю сравнительно повезло - он отделался ушибами. Чего, увы, не скажешь о его машине.

Всего на дорогах Кировской области за минувшие сутки произошло три аварии, в которых пострадали четыре человека, в том числе один ребенок.

Региональная Госавтоинспекция напоминает о необходимости соблюдать оптимальный скоростной режим и учитывать дистанцию до впереди идущего транспорта. Также автомобилистам рекомендуется сменить летние шины на зимние.