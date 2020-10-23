В Кирове выявили самый загрязненный перекресток

Выяснилось, что из 316 исследований всего два не отвечали нормативам предельно допустимой концентрации. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В течение пяти месяцев региональное министерство охраны окружающей среды проверяло состояние атмосферного воздуха в городе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Кировской области.

Специалисты брали пробы воздуха на наличие и содержание формальдегида, диоксида азота, оксида углерода, диоксида серы, фенола, сероводорода, аммиака и пыли.

Выяснилось, что из 316 исследований всего два не отвечали нормативам предельно допустимой концентрации. Превышение ПДК пыли отмечено на перекрестке улиц Ленина и Блюхера. Причем показатели такие же, как в прошлом году.

Отметим, что с мая по сентябрь текущего года на перекрестках города не выявили превышений норм по содержанию угарного газа, диоксидов азота и серы, фенола и формальдегида.