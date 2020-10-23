В ГИБДД предупредили кировчан о «сплошных проверках»

Полицейские проконтролируют пригородные дороги и въезды-выезды из Кирова
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В Кирове в выходные дни вновь пройдут «сплошные проверки» водителей. Сотрудники Госавтоинспекции будут проверять автолюбителей на состояние алкогольного опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе областного ГИБДД.
«Сплошные проверки» пройдут 24 октября в Октябрьском районе города. Полицейские проконтролируют пригородные дороги и въезды-выезды из Кирова. Традиционно вместе с сотрудниками ГИБДД на дороги выедут активисты движения «Ночной патруль» и представители добровольных дружин.
- В целях избежания конфликтных ситуаций, а так же предупреждения коррупционной составляющей как в действиях сотрудников полиции, так и участников дорожного движения во всех патрульных автомобилях ДПС установлены видеорегистраторы, - сообщили в пресс-службе ведомства.
ГИБДД по Кировской области напоминает, что нетрезвым водителям грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав сроком до двух лет. А за повторное нарушение предусмотрена и уголовная ответственность.
За прошедшие выходные дни сотрудниками Госавтоинспекции Кировской области были задержаны 48 нетрезвых водителя. Кроме того, инспекторам удалось пресечь более 572 правонарушения.
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