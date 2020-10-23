В Кирове для борьбы со снегом подготовили технику для очистки дорог

Семь комбинированных дорожных машин уже готовы выехать на улицы города, в некоторые даже загрузили галит. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кирове переоборудовали снегоуборочную технику к зимнему сезону. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Сейчас генеральный подрядчик почти на 100% готов к работе в зимних условиях. Уже закуплено более двух тысяч тонн противогололедного материала (галита) и более 300 тонн песко-соляной смеси.

Кроме того, в этом году в городе появились две новые универсальные машины для уборки тротуаров и увеличилось число комбинированных дорожных машин. Семь из них уже готовы выехать на улицы города, в некоторые даже загрузили галит.

Техника начнет работать, когда столбики термометров опустятся ниже нуля и возникнет вероятность обледенения. Бригады дворников уже сформированы, составлены графики их выхода на участки.

Телефон единой диспетчерской службы «Гордормостстроя»: 8-922-967-22-34.