В Кирове осудят мужчину за истязание и избиение двухлетнего ребенка

Кировчанину за истязание и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью грозит как минимум три года тюрьмы.

В Кирове перед судом предстанет 32-летний мужчина. Жителя города обвиняют в истязании маленького ребенка. Об этом сообщает областной Следком.

По данным ведомства, кировчанин жил с гражданской женой и ее двухлетним ребенком. И мужчина не раз поднимал руку на маленького мальчика. 8 июня 2020 года он разозлился на плач ребенка и, дождавшись, пока сожительница уйдет из дома, сильно ударил его по голове. Побои оказались чрезмерными - малыша даже пришлось госпитализировать. Врачи охарактеризовали произошедшее как «причинение тяжкого вреда здоровью».

В ходе расследования уголовного дела мужчина признал свою вину. Сейчас материалы вместе с обвинительным заключением направлены в суд. Кировчанину за истязание и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью грозит как минимум три года тюрьмы.

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