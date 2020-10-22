Главу сельского поселения в Кировской области обвиняют в служебном подлоге

Глава сельского поселения в Кировской области обвиняется в служебном подлоге. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Шахровского сельского поселения предстанет перед судом за внесение заведомо ложной информации в документы. Об этом сообщает паблик «Омутнинские вести+».

По версии следствия, начиная с 2012 года, сотрудники администрации Шахровского поселения каждый месяц вносили неверные сведения в табеля учета рабочего времени. Делали они это по распоряжению главы администрации.

Выяснилось, что на должность рабочего приняли жителя, который не выполнял свои обязанности. Трудилась за мужчину его собственная мать. Так сын женщины подтверждал трудовой стаж для начисления пенсии и снижал размер алиментов на своего ребенка.

Глава поселения выписывала рабочему премии и предоставляла ежегодный отпуск. В августе текущего года она уволила мужчину по собственному желанию и внесла запись об этом в его трудовую книжку.

Теперь женщину обвиняют в служебном подлоге. Согласно статье УК РФ ей грозит штраф до 80 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до двух лет.