Коронавирус в Кирове: 139 случаев заражения за сутки

В тяжелом состоянии находятся более 60 кировчан, свыше 20 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. Фото: Иван МАКЕЕВ

За минувшие 24 часа коронавирусом с симптомами болезни заразились еще 139 кировчан. Данные приводит региональный Минздрав. В то же время выписались 330 пациентов, в том числе 111 - из инфекционных стационаров. По информации же федерального оперштаба, за прошедшие сутки от коронавируса скончался еще один житель нашего региона.

Таким образом, по состоянию на 22 октября 2020 года в Кировской области зарегистрировали:

- 10777 случаев заражения коронавирусом с симптомами болезни;

- 8873 пациента, у кого инфекция протекала с осложнениями, выздоровели;

- 158 человек умерли - по данным сайта стопкоронавирус.рф;

- 2950 пациента лечатся в инфекционных стационарах, у 2862 из них диагностирована пневмония;

- 12264 кировчанина лечатся амбулаторно;

- более 18000 жителей региона находятся на домашнем карантине, свыше 5000 из них - дети. Заболевших среди них нет;

- более 81000 человек сняли с домашнего карантина за весь период наблюдения болезни.

Сейчас в отделении реанимации находится 66 пациентов. К аппаратам ИВЛ подключен 21 кировчанин. Кроме того, в городских стационарах лечатся от пневмонии еще свыше 600 пациентов. У них тест на коронавирус отрицательный, либо его результаты еще ожидаются.