В Кирове женщину с ребенком сбили на пешеходном переходе

Пострадавших, женщину и ребенка, пришлось срочно госпитализировать. Фото: скриншот с видео ky43_ubezhishe

В Кирове легковушка сбила женщину с ребенком. Пострадавших пришлось госпитализировать. Информацию сообщает областная ГИБДД.

Авария произошла 22 октября в 13.30. Пострадавшие, 43-летняя женщина с 11-летним ребенком, в тот момент переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу у дома №41 по улице Заводской. 62-летний водитель «Пежо Боксер», видимо, не успел вовремя затормозить и сбил обоих. Пешеходы получили серьезные травмы, и их пришлось везти в больницу.

На месте аварии сейчас работает полиция. По факту ДТП проводится проверка, уточняются причины и условия происшествия.