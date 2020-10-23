Кировчане прибрались в Гагаринском парке

17 октября в парке состоялся заключительный общегородской субботник. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Первомайском районе подведены итоги месячника по благоустройству и санитарной очистке на территории. 17 октября в парке им. Ю.А.Гагарина состоялся заключительный общегородской субботник. Всего в районе района прошло 5 общегородских субботников, в ходе которых горожпне прибрали парк им.Ю.А.Гагарина, сквер в районе домов № 8 - 10 по Динамовскому проезду, Александровский сад. В осенней уборке города приняли участие предприятия и учреждения, управляющие организации, ТСЖ, активные жители.

Всего организациями района, управляющим компаниями и жителями многоквартирных домов было проведено 214 субботников, в которых приняли участие 3 190 человек.