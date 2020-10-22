В Кировской области 26 и 27 октября изменится расписание электричек

Расписание электричек временно изменят в связи с ремонтом железнодорожного пути.
Фото: Артем КИЛЬКИН
На Кировском направлении временно изменят расписание электричек в связи с ремонтом железнодорожного пути. Информацию об этом сообщила Волго-Вятская пригородная пассажирская компания.
26 октября время отправления и прибытия электричек будет следующим:
- поезд № 6365 Киров - Пижма: 13:53 - 17:17;
- поезд № 6367 Киров - Ежиха: 20:39 - 23:15;
- поезд № 6393 Киров - Шабалино: 15:12 - 18:29;
- поезд № 6395 Киров - Шабалино: 17:57 - 21:20.
27 октября электрички будут следовать по расписанию:
- поезд № 6397 Киров - Шабалино: 6:10 - 9:29;
- поезд № 6358 Ежиха - Киров: 4:32 - 7:15.
Пассажиров просят учесть изменения в расписании электричек и заранее спланировать время своих поездок.