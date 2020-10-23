Кировские легкоатлеты достойно выступили на первенстве ПФО по пятиборью

Более полугода у кировских пятиборцев не было соревнований, но они смогли достойно представить регион. Фото:kirovreg.ru

С 16 по 19 октября впервые с начала пандемии в Нижнем Новгороде состоялось первенство ПФО по пятиборью (троеборью) и Всероссийские соревнования, посвященные памяти олимпийского чемпиона Альберта Мокеева.

В них приняли участие спортсмены Нижегородской, Ивановской, Самарской, Кировской областей, Краснодарского края и Москвы. По информации регионального министерства спорта и молодежной политики, 7 спортсменов выступали в дисциплине «двоеборье», 7 кировчан соревновались в троеборье и 3 человека претендовали на медали в четырехборье.

Принять участие в первенстве смогли не все регионы ПФО. Кроме того, в связи с эпидемиологической обстановкой в каждом виде программы могли выступать не более 4 представителей от субъекта. Кировские легкоатлеты возглавили тройку призеров в командном зачете в троеборье у юношей и девушек, а также взяли две медали в индивидуальных зачетах. В двоеборье стали лидерами в командном зачете среди юношей и девушек, в четырехборье в командном зачете наши юноши стали бронзовыми призерами.

Более полугода у кировских пятиборцев не было соревнований, но они смогли достойно представить регион.

Кировская область не раз становилась местом проведения крупных всероссийских и межрегиональных соревнований по современному пятиборью. Это стало возможным благодаря бассейну «Быстрица» и легкоатлетическому манежу «Вересники». В сентябре на базе «Вересников» открылась новая спортивная школа, которая развивает, в том числе, пятиборье. Тренировки спортсменов проходят в улучшенных условиях, на больших площадях, что не может не сказаться на результатах соревнований. Достижения кировчан в Нижнем Новгороде достойны высшей похвалы, особенно учитывая сложившиеся обстоятельства.

Победы на первенстве ПФО дают кировчанам право представлять регион на всероссийских стартах, однако пока неизвестно, когда они состоятся. Сейчас спортсмены отделения пятиборья продолжают усиленные тренировки по различным дисциплинам этого вида спорта.