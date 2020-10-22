Чепчанин заработал 8 тысяч рублей: он сдал в металлолом чужой автомобиль

Адресом доставки автомобиля стал ближайший пункт приема металлолома. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Предприимчивый чепчанин решил подзаработать и сдал в металлолом чужой автомобиль. Подробностями произошедшего поделилась пресс-служба МВД по Кировской области.

Курьезный инцидент произошел в городе Кирово-Чепецк. В полицию обратилась 41-летняя жительница районного центра. Она рассказала, что неизвестные похитители принадлежащий ей ВАЗ-2108, который был припаркован у дома по улице Спортивной.

Поймать предполагаемого угонщика сотрудникам полиции не составило труда. Им оказался 17-летний чепчанин, который решил подзаработать на продаже автомобиля. Юноша рассказал, что вывез «восьмерку» с помощью автоэвакуатора, пояснив водителю, что машина принадлежит ему. Адресом же доставки стал ближайший пункт приема металлолома. В итоге за чужой ВАЗ юноша смог выручить 8 тысяч рублей.

К счастью, сотрудники пункта приема металлолома не успели разобрать автомобиль и он благополучно вернулся к хозяйке. А вот предприимчивому чепчанину повезло меньше. Сейчас в отношении юноши возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 158 УК РФ (Кража). Ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте