Киров
Еще
Радио
Киров
Еще
Радио
Киров
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

Чепчанин заработал 8 тысяч рублей: он сдал в металлолом чужой автомобиль

Юноше грозит до пяти лет лишения свободы
Виктор КарповВиктор Карпов
КомментироватьОставить комментарий
Адресом доставки автомобиля стал ближайший пункт приема металлолома.

Адресом доставки автомобиля стал ближайший пункт приема металлолома.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Предприимчивый чепчанин решил подзаработать и сдал в металлолом чужой автомобиль. Подробностями произошедшего поделилась пресс-служба МВД по Кировской области.

Курьезный инцидент произошел в городе Кирово-Чепецк. В полицию обратилась 41-летняя жительница районного центра. Она рассказала, что неизвестные похитители принадлежащий ей ВАЗ-2108, который был припаркован у дома по улице Спортивной.

Поймать предполагаемого угонщика сотрудникам полиции не составило труда. Им оказался 17-летний чепчанин, который решил подзаработать на продаже автомобиля. Юноша рассказал, что вывез «восьмерку» с помощью автоэвакуатора, пояснив водителю, что машина принадлежит ему. Адресом же доставки стал ближайший пункт приема металлолома. В итоге за чужой ВАЗ юноша смог выручить 8 тысяч рублей.

К счастью, сотрудники пункта приема металлолома не успели разобрать автомобиль и он благополучно вернулся к хозяйке. А вот предприимчивому чепчанину повезло меньше. Сейчас в отношении юноши возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 158 УК РФ (Кража). Ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте

Криминал