Кировский трамплин К-90 могут превратить в арт-объект

Сейчас объект пришел в негодное состояние, и его частично разбирают. Фото: admkirov.ru

Кировский трамплин хотят превратить в арт-объект. Для этого его хотят затянуть красной сеткой. Информацию сообщает пресс-служба горадминистрации.

Как известно, трамплин К-90 признали аварийным еще летом и начали потихоньку разбирать. Однако о полном сносе объекта речи не идет, а лишь о частичном демонтаже. Так, сейчас снимают деревянный настил, который местами разрушился. Металлическую конструкцию трамплина планируют сохранить, а проемы - закрыть профнастилом.

От областной Федерации скалолазания поступило предложение использовать стальные опоры для расширения скалодрома, а часть конструкции затянуть красной сеткой. Таким образом трамплин превратится в своеобразный арт-объект - символ алых парусов. Сейчас, чтобы оценить перспективы и дальнейшую судьбу сооружения, необходимо его комплексное обследование с использованием спецоборудования. Скорее всего, его проведут после демонтажа разрушенного деревянного настила.