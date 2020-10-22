Обещанного три года ждут: кировские власти вновь перенесли ремонт улицы Чехова

Дорога уже давно нуждается в ремонте, на ней много больших ям. Фото: admkirov.ru
Городские власти вновь пообещали отремонтировать улицу Чехова, но на этот раз уже в 2021 году.
Еще в 2019 году местные активисты сообщили, что улица находится в аварийном состоянии. Дорога уже давно нуждается в ремонте, на ней много больших ям. Кроме того, тротуар есть лишь около детского сада. На остальных участках пешеходы вынуждены идти прямо по проезжей части. В свою очередь администрация города заявила, что улицу включили в план работ на 2020 год по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Однако сезон ремонтов уже подходит к концу, а к работам никто не преступал. Обеспокоенные горожане вновь обратились к властям и с удивлением узнали, что участок не попал в план работ по нацпроекту.
- Без разработки проектно-сметной документации и выделения дополнительных ассигнований сейчас проведение ремонта улице Чехова невозможно, - рассказали в департаменте городского хозяйства. - В следующем году условия нацпроекта позволят выполнить весь комплекс работ на проезжей части и тротуарах.
Местным жителям остается только надеется, что городские власти сдержат свое обещание на этот раз.
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