В Кирове разыскивают мужчину, пропавшего без вести неделю назад

Вячеслава разыскивают уже неделю. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

Кировчан просят помочь в поисках местного жителя, пропавшего семь дней назад. В последний раз Вячеслава Дегтярева видели 15 октября в 20 часов. С тех пор информации о его местонахождении нет.

Приметы пропавшего сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Вячеславу Витальевичу 44 года, рост 173 см, плотного телосложения, у него короткие черные волосы и карие глаза. Пропавший был одет в короткую серую зимнюю куртку с капюшоном, белые брюки с карманами и серо-коричневые кроссовки. С собой у мужчины был темно-серый рюкзак.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Вячеслава, просьба сообщить об этом по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.