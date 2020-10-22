В Кировской области в пожаре погибла женщина и ее сын

Возгорание могло произойти в результате неосторожного обращения с огнем. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мать и сын погибли в результате пожара в жилом доме в Пижанском районе. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по Кировской области.

Пожар произошел 21 октября в поселке Пижанка. Огонь вспыхнул около 15.00 в жилом доме на улице Чапаева. По предварительной информации, возгорание могло произойти в результате неосторожного обращения с огнем при курении мужчины в состоянии алкогольного опьянения.

В результате пожара погибла 87-летняя женщина и ее 64-летний сын. В настоящее время следователи выясняют причины произошедшего.