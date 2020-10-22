В «Горэлектросети» назначили нового генерального директора

Новый руководитель обещает горожанам «надежное энергоснабжение и исполнение обязательств по всем реализуемым программам». Фото: geskirov.ru

В АО «Горэлектросеть» сменился руководитель. Должность генерального директора занял Евгений Тресцов. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

На пост руководителя организации Тресцов вступил 21 октября. Соответствующее распоряжение подписал глава горадминистрации. Предыдущий директор компании, Виктор Рябенко, уволился в начале октября по собственному желанию. Нынешний руководитель обещает горожанам «надежное энергоснабжение и исполнение обязательств по всем реализуемым программам», а коллективу - «устойчивое экономическое развитие предприятия».

СПРАВКА «КП»

Евгений Юрьевич Тресцов окончил ВятГУ по специальности «Электрические сети и станции». Начал трудовую деятельность с работы электромонтера на ТЭЦ-4, параллельно обучился на вторую специальность - «Экономика и управление на предприятии». В 2010 году работал в АО «Мосэнерго» главным специалистом службы управления безопасности. После возглавил отдел бюджета и управления запасами ОАО «ТГК-5». В 2019 году стал руководителем управления запасами на ПАО «Т Плюс» в Москве. Последняя должность - коммерческий директор АО «Ново-Вятка».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте