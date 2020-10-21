Лебедя, запутавшегося в рыболовной сети и три дня просидевшего в пруду, освободили

Лебедя освободили, и теперь он спокойно сможет улететь на юг. Фото: pixabay.com

На Белохолуницком пруду три дня жил лебедь, который не мог улететь. К счастью, краснокнижной птице оказали помощь. Информацию сообщает правительство региона.

15 октября жители деревни Федосята обратились в областной Минлесхоз: у них на пруду живет лебедь, уже около трех дней. И он не может взлететь. А между тем холода все ближе, и совсем скоро он не сможет отправиться на юг. Тогда на пруд выехал охотинспектор, чтобы осмотреть птицу. Вполне возможно, что лебедь был ранен, и потому не мог улететь.

При осмотре птица показалась вполне здоровой, охотно кормилась, но никак не хотела покидать свое место. Тогда мужчина подобрался поближе и заметил причину: правая лапа лебедя запуталась в рыболовной сети. Охотинспектор освободил птицу, и та смогла взлететь.

Сейчас она вернулась на пруд и продолжает кормиться перед отлетом. Лебедь полностью здоров, и ему ничто не помешает вовремя отправиться к месту зимовки.