«День жестянщика»: в Кировской области уже сегодня ожидается гололед

Гололед может образоваться из-за кратковременных ливневых снегопадов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня, 21 октября, во многих районах области возможна первая гололедица. Об этом сообщает паблик «Любительская метеорология в Кирове».

Гололед может образоваться из-за кратковременных ливневых снегопадов. В регионе к вечеру, скорее всего, появится временный снежный покров высотой 1-3 см.

По прогнозам экспертов, ночь будет морозной: в области от 0 до -5 градусов, в Кирове от -1 до 0. Местами возможны сильный снег и гололедица.

Метеорологи-любители предполагают, что пик похолодания случится в пятницу, 23 октября. В выходные в регионе ожидаются мокрый снег и дождь и повышение температуры до 9 градусов.

Напомним, ранее мы уже публиковали прогноз погоды на текущую неделю.