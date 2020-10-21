В Кировской области снизился индекс промышленного производства

Индекс промпроизводства в январе-сентябре 2020 года по отношению к прошлогоднему аналогичному периоду составил 98,6%. Фото: kirovstat.gks.ru

Кировское управление статистики подвело итоги работы промышленности региона за девять месяцев 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе территориального органа.

Индекс промпроизводства в январе-сентябре текущего года по отношению к прошлогоднему аналогичному периоду составил 98,6%. Выпуск продукции обрабатывающих предприятий сократился на 0,9%.

Как сообщили специалисты, снизилось производство:

- на 41,4% - транспортных средств и оборудования;

- на 24,6% - кожи и изделий из кожи;

- на 22,3% - текстильных изделий;

- на 14,5% - резиновых и пластмассовых изделий;

- на 11,7% - мебели;

- на 11,4% - автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов;

- на 7,1% - одежды,

- на 5,5% - неметаллической минеральной продукции;

- на 4,3% - готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования);

- на 2,8% - бумаги и бумажных изделий;

- на 1,9% - напитков;

- на 1,6% - металлургической продукции.

Также на 12% сократился объем оказанных услуг по ремонту и монтажу машин и оборудования.

Следует отметить, что выросло производство:

- на 10,1% - химических веществ и продуктов;

- на 6,4% - пищевых продуктов;

- на 4,7% - лекарств и материалов, применяемых в медицинских целях;

- на 3% - электрооборудования;

- на 1,6% - машин и оборудования, не включенных в другие группировки.