В Кировской области снизился индекс промышленного производства

Индекс промпроизводства в январе-сентябре 2020 года по отношению к прошлогоднему аналогичному периоду составил 98,6%. Фото: kirovstat.gks.ru
Кировское управление статистики подвело итоги работы промышленности региона за девять месяцев 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе территориального органа.
Индекс промпроизводства в январе-сентябре текущего года по отношению к прошлогоднему аналогичному периоду составил 98,6%. Выпуск продукции обрабатывающих предприятий сократился на 0,9%.
Как сообщили специалисты, снизилось производство:
- на 41,4% - транспортных средств и оборудования;
- на 24,6% - кожи и изделий из кожи;
- на 22,3% - текстильных изделий;
- на 14,5% - резиновых и пластмассовых изделий;
- на 11,7% - мебели;
- на 11,4% - автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов;
- на 7,1% - одежды,
- на 5,5% - неметаллической минеральной продукции;
- на 4,3% - готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования);
- на 2,8% - бумаги и бумажных изделий;
- на 1,9% - напитков;
- на 1,6% - металлургической продукции.
Также на 12% сократился объем оказанных услуг по ремонту и монтажу машин и оборудования.
Следует отметить, что выросло производство:
- на 10,1% - химических веществ и продуктов;
- на 6,4% - пищевых продуктов;
- на 4,7% - лекарств и материалов, применяемых в медицинских целях;
- на 3% - электрооборудования;
- на 1,6% - машин и оборудования, не включенных в другие группировки.