За день мошенники выманили у кировчан больше миллиона

Заигранная уловка срабатывает: люди пугаются и бегут отдавать свои немаленькие деньги жуликам Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

20 октября в УМВД России по городу Кирову обратились трое жителей областного центра, пострадавших от действий дистанционных злоумышленников, действовавших под видом работников банков. Суммарный причиненный ущерб превысил 1 миллион рублей.

Все три мошенничества разворачивались по одному плану:

- Здравствуйте, вас из банка беспокоят. Тут кто-то пытается перевести ваши деньги. А вы лучше сами переведите их нам, у нас их никто не заберет.

И эта заигранная уловка срабатывает! Люди пугаются и бегут отдавать свои немаленькие деньги жуликам.

27-летнему работнику одного из городских заводов позвонил «сотрудник службы безопасности банка». Он сообщил о попытках неизвестных злоумышленников оформить от лица кировчанина кредит и скорее опередить их действия - взять заем раньше них, а полученные деньги поскорее перевести на специальный счет, до которого похитителям якобы не добраться. Действуя по инструкциям телефонного собеседника, кировчанин отправил кредитные 306 тысяч рублей по указанным реквизитам.

28-летняя работница другого кировского завода рассказала полицейским о телефонном звонке менеджера банка с сообщением о попытке мошенников похитить с ее счета деньги. Собеседник попросил назвать реквизиты карты якобы чтобы убедиться, что она действительно принадлежит кировчанке. Женщина сообщила требуемую информацию, а также код подтверждения операции из SMS-сообщения. Оказалось, она сама таким образом одобрила списание со своего счета 569 тысяч рублей. Так же злоумышленники обманули еще одну кировчанку, 1994 года рождения, похитив с ее счета 203 тысячи рублей.

Возбуждены уголовные дела, устанавливается личность подозреваемых.