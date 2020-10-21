Следователи ищут организатора подпольного казино в Советске

Игорное заведение открылось в сентября 2019 года в нежилом помещении на улице Малькова. Фото: kirov.sledcom.ru

Сотрудники правоохранительных органов «накрыли» подпольное казино в Советске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следкома.

По версии следствия, игорное заведение открылось в сентября 2019 года в нежилом помещении на улице Малькова города Советск. Азартные игры проводились с помощью персональных компьютеров. На протяжении года терминалы «трудились» на благо злоумышленника. Однако в сентябре 2020 года подпольное казино «накрыли» сотрудники МВД. Оборот, который прошел через игорный бизнес, не сообщается.

Сейчас сотрудниками СК РФ по Кировской области возбуждено уголовное дело за незаконную организацию и проведение азартных игр. Следователи продолжают разыскивать организатора подпольного казино.

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