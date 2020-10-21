Кировские колледжи и техникумы перешли на «дистанционку» до 1 ноября

Преподаватели могут проводить лекции как из дома, так и с рабочего места. Фото: kirovreg.ru

Студенты кировских техникумов и колледжей ушли на «удаленку». С 19 октября по 1 ноября им придется обучаться на дому. Директор Кировского авиационного техникума рассказала, как теперь проходит учеба в дистанционном формате. Информацию передает пресс-служба правительства региона.

При наличии технических возможностей преподаватели ведут уроки из дома, однако можно делать это и на рабочем месте. В онлайн-формате проводят не только лекции, но и практические занятия. Преподаватели дают студентам теоретические материалы, разбирают решения, а после ставят задачу, засекают время и отключают трансляцию. После окончания «практики» урок возобновляется, учащихся опрашивают и разбирают с ними выполненное задание.

В таком режиме колледжи и техникумы региона будут работать не меньше двух недель. Школьники на этот же срок, напомним, ушли на каникулы. Вузам рекомендовано также отправить студентов на «удаленку», однако оставили право выбора за учреждениями.