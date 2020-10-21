«Вожатский диктант» в Кировской области написали 6500 человек

Работа современного вожатого – это уже не простая подработка на лето. Фого: kirovreg.ru

Обнародованы результаты всероссийской акции «Вожатский диктант». В Кировской области организаторами мероприятия выступили Центр отдыха и оздоровления детей «Вятские каникулы», Ассоциация организаторов детского отдыха и оздоровления при поддержке областного министерства спорта и молодежной политики. Всего участниками акции стали более 6500 человек. К участию приглашались вожатые с опытом работы в детском загородном лагере, а также помощники вожатых.

Участники получили бланки с текстом, где нужно было вставить пропущенные слова из области педагогики и психологии, буквы-орфограммы и расставить знаки препинания. Текст диктанта подготовлен на основе материалов педагогической и методической литературы.

По результатам теста в Кировской области лучшей в номинации «Вожатый-мастер» стала Елизавета Волкова, вожатая детского оздоровительного лагеря «Орленок» (Центр «Вятские каникулы»).

В номинации «Вожатый практик» лучшей признана Елизавета Дресвянникова, вожатая студенческого педагогического отряда «Арбуз», международного детского центра «Артек» и образовательного центра «Сириус».

Результаты тестирования можно посмотреть в официальной группе Центра «Вятские каникулы» в социальной сети.

- Работа современного вожатого - это уже не простая подработка на лето, а полноценная профессиональная деятельность, требующая специальной подготовки. Например, вожатые, работающие в детских оздоровительных лагерях Центра «Вятские каникулы», проходят обучение в школе вожатых, участвуют во всероссийских акциях и мероприятиях, а также занимаются саморазвитием и самообразованием, что помогает им в работе с детьми летом, - отметил директор Центра «Вятские каникулы» Георгий Барминов.