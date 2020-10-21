Кирово-Чепецкий музей узкоколейной железной дороги пополнился новыми экспонатами

Коллекцию пополнили два тепловоза ТУ4. Фото: vk.com/railwaymuseum

В Кирово-Чепецкий музей узкоколейной железной дороги привезли новые экспонаты из поселка Светлый. Коллекцию пополнили два тепловоза ТУ4, самоходная электростанция ЭСУ2А и головная часть путеукладчика ГКП5-241.

Cамоходная электростанция ЭСУ2А. Фото: vk.com/railwaymuseum

В официальной группе музея рассказали, что техника ранее использовалась Отворским торфопредприятием в Котельничском районе.

- Ввиду сложности погрузки технику перевозили и разгружали ночью, поэтому она пришла почти незаметно, - сообщили в музее. - Путеукладчик был настолько высок, что его пришлось везти из Котельнича через Советск, чтобы не порвать троллейбусные провода в Кирове.

Напомним, что летом коллекцию музея пополнил раритетный финский кран 5E-1724, выпущенный машиностроительным объединением Valmet, который был произведен в 1956 году на заводе Rautpohja в городе Ювяскюля. Подробнее здесь.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте