Житель Слободского района незаконно срубил лес на шесть миллионов

Причиненный рубкой леса ущерб оценили в шесть миллионов рублей. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Кировской области осудили жителя Слободского района. Мужчина незаконно нарубил леса на несколько миллионов рублей. Информацию сообщает прокуратура региона.

Так, некоего сотрудника ООО «С» осудили за незаконную рубку лесных насаждений в крупном размере. Ущерб оценили в сумму более шести миллионов рублей. Как выяснил суд, компания «С» была арендатором леса, и не проконтролировала своих сотрудников при рубке и заготовке древесины. Вот мужчина и увлекся.

Возмещать ущерб компания не собиралась, и тогда прокуратура обратилась в суд. Иск удовлетворили, и теперь организация должна выплатить ту же сумму - более шести миллионов. Следить за исполнением решения суда будет следить прокуратура.