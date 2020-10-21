Коронавирус в Кирове: за нарушение санитарных требований ввели штрафы до 500 тысяч рублей

Региональный Роспотребнадзор призывает кировчан носить маски в транспорте и общественных местах. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кировской области ввели крупные штрафы за нарушение санитарных требований в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

В регионе постоянно проходят рейды по торговым точкам. Сотрудники Роспотребнадзора контролируют соблюдение «масочного режима» среди продавцов и покупателей, а также использование антисептиков и дезинфицирующих средств. Информация о нарушениях направляется в прокуратуру.

Согласно статье 6.3 КоАП РФ за игнорирование требований гражданам придется заплатить от 15 до 40 тысяч рублей, должностным лицам - от 50 до 100 тысяч. Предпринимателям и юридическим лицам грозит штраф от 50 до 150 тысяч и от 200 до 500 тысяч соответственно или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Региональный Роспотребнадзор призывает кировчан носить маски в транспорте и общественных местах.