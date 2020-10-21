Коронавирус в Кирове: за сутки заразились 137 человек

В отделение реанимации госпитализированы более 70 человек. Фото: Олег УКЛАДОВ

За прошедшие сутки в Кировской области заразились коронавирусом 137 человек. У всех болезнь протекает с симптомами. Такие данные предоставил региональный оперштаб. В то же время выписались с выздоровлением 367 пациентов, в том числе 86 - из инфекционных стационаров. По данным же федерального оперштаба, в нашем регионе за сутки скончался еще один заболевший коронавирусом.

По состоянию на 21 октября 2020 года в Кировской области зарегистрировали:

- 10638 случаев заражения коронавирусом с симптомами болезни;

- 8762 пациента, у кого инфекция протекала с осложнениями, выздоровели;

- 157 человек умерли - по данным сайта стопкоронавирус.рф;

- 2942 пациента лечатся в инфекционных стационарах, у 2842 из них диагностирована пневмония;

- 11743 кировчанина лечатся амбулаторно;

- более 18000 жителей региона находятся на домашнем карантине, 5000 из них - дети. Заболевших среди них нет.

Сейчас в отделении реанимации находится 71 пациент. К аппаратам ИВЛ подключены 22 кировчанина. Кроме того, в городских стационарах лечатся от пневмонии еще 586 пациентов. У них тест на коронавирус отрицательный, либо его результаты еще ожидаются.