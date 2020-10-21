В Кирсе девушка ударила ножом мужчину, который хотел ее проводить

За убийство девушке грозит от шести до пятнадцати лет тюрьмы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирсе перед судом предстанет местная жительница. 31-летнюю девушку обвиняют в убийстве малознакомого мужчины. Информацию передает областной Следственный комитет.

Трагедия произошла 2 августа. В тот вечер компания молодых людей устроила застолье в квартире дома по улице Рабочей. Одна из девушек, видимо, употребила больше, чем следовало, и начала вести себя агрессивно. Компания предложила ей удалиться, что та и сделала.

Один из мужчин решил проводить девушку на улицу, что и сделал. Возможно, той не понравилось поведение малознакомого человека, и на крыльце дома между ними вспыхнула ссора. В пылу конфликта девушка выхватила нож, который носила с собой, и ударила им мужчину. Очевидцы срочно вызвали «скорую», и пострадавшего увезли в больницу. Однако, несмотря на все усилия врачей, несчастный скончался.

Девушку задержали, свою вину она признала, да и доказательств было более чем достаточно. Вскоре она предстанет перед судом. Ей грозит от шести до пятнадцати лет тюрьмы.