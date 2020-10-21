В Советском районе водитель «Нивы» погиб за рулем

Для одного из водителей столкновение оказалось смертельным. Фото: vk.com/gibdd43

В Советском районе столкнулись две машины. В результате аварии один из водителей погиб. Информацию сообщает областная ГИБДД.

Авария произошла 20 октября в 08.10 в деревне Родыгино. «Фольксваген Пассат» и «Нива» столкнулись около дома №9 по улице Зеленой, как передает ведомство. Удар был сильным - у отечественной легковушки треснуло лобовое стекло, а у иномарки пострадал передний бампер. На место происшествия вызвали «скорую помощь».

Медики констатировали смерть водителя «Нивы». Умер он в результате столкновения, до него или после, пока неизвестно. По данному факту сейчас проводят проверку.

Всего за минувшие сутки на дорогах Кировской области произошло шесть аварий, в которых погиб один человек и пострадали семеро.