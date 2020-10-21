Два человека погибли в ДТП на трассе «Вятка»

Утром на 406 километре автодороги «Вятка» произошло смертельное ДТП. Фото: vk.com/gibdd43

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства аварии, в результате которой погибли два человека и двое получили травмы. Информацию о ДТП сообщили в пресс-службе областного ГИБДД.

На трассе столкнулись два встречных внедорожника KIA и Toyota. Фото: vk.com/gibdd43

В среду, 21 октября, утром на 406 километре автодороги «Вятка» произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, на трассе столкнулись два встречных внедорожника KIA и Toyota.

- В результате происшествия два пассажира автомобиля Toyota погибли, еще один пассажир японского внедорожники и водитель автомобиля KIA получили травмы, - сообщили в ведомстве.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД, проводится проверка, уточняются причины аварии.