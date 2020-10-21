Кировские приставы искали белый «Мерседес», а нашли черный ТТ

Оружие должны передать на экспертизу. Фото: УФССП по Кировской области

В Кирове судебные приставы нашли пистолет в машине одного из должников. Информацию сообщает региональное УФССП.

В рамках исполнительного производства у кировчанина должны были изъять дорогой «Мерседес» и передать новому владельцу. И машину, и ее уже бывшего хозяина разыскали. Автомобиль забрали, арестовали и перегнали на стоянку. А вот во время передачи должнику личных вещей произошел казус. В машине приставы нашли пистолет марки «ТТ».

Сотрудникам УФССП пришлось вызвать полицию, и те изъяли жутковатую находку. Сейчас оружие должны передать на экспертизу.

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