Кировский лес вывозили в Китай по заниженной стоимости

Компания заключила ряд контрактов с китайскими организациями на поставку березовых бревен. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нижегородские таможенники возбудили уголовное дело в отношении кировского предпринимателя, который вывозил лесоматериалы по заниженной стоимости в Китай. Об этом сообщили в пресс-службе Приволжского таможенного управления.

В 2016 году предприниматель учредил в Кировской области фирму, которая занимается лесозаготовками и грузоперевозками. С 2017 года компания заключила ряд контрактов с китайскими организациями на поставку фанерного кряжа и березовых бревен. В поданных декларациях кировский предприниматель указывал неверный объем вывозимой древесины, что позволило ему уклониться от уплаты налогов в сумме 7 миллионов 224 тысяч рублей.

Сейчас в отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело, предусмотренное п. «г» ч. 2 ст. 194 УК РФ (Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица). Теперь кировчанину может грозить до пяти лет лишения свободы.

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